دوت الخليج :- نقاش ساخن وجدال من العيار الثقيل وقع الاثنين في اجتماع لجنة الطاقة مع وزيرة الطاقة هالة زواتي بسبب انقطاع كهرباء يوم الجمعة .
نواب اتهموا الحكومة بالتناقض في التصريحات وبعدم مباشرة الاجابة عن اسئلتهم التي طرحوها عن السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء عن الاردن يوم الجمعة لعدة ساعات ، في حين أن الرواية الحكومية تقول بان الانقطاع استمر ساعة ونصف الساعة فقط .
ووصل الامر لمطالبة زواتي بالاستقالة أسوة بوزير الصحة إبان فاجعة مستشفى السلط ، غير أن الوزيرة اعتبرت أن ما وقع ليس خطأ بشريا ولكنها عوامل فنية خارجة عن المألوف وإلى حين معرفة السبب الحقيقي فإنها ستتحمل مسؤولياتها امام مجلس الوزراء .
وكشفت بأنها ستتعاقد مع شركة بموافقة مجلس الوزراء من اجل تبيان حقيقة ما جرى واسبابه ، ما يعني بأن الحكومة ، وحتى الآن لا تعرف سبب انقطاع الكهرباء على وجه التحديد .
واتهم نواب الحكومة بأنها تعمدت قطع التيار يوم الجمعة ، الأمر الذي نفته الحكومة واعتبرت ذلك اتهاما خطيرا وبدون ادلة .
وكانت لجنة الطاقة النيابية اجتمعت الاثنين برئاسة النائب زيد العتوم لمعرفة سبب انقطاع التيار الكهربائي ، وحضر الاجتماع نواب من داخل اللجنة ومن خارجها ، ومن الحكومة بالاضافة الى زواتي المحامي محمود الخرابشة وزير الشؤون القانونية بالاضافة الى أمجد الرواشدة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية .
المدينة نيوز سجلت وقائع اجتماع اللجنة واليكموها بالفيديو :
المصدر : المدينة نيوز + بتول دانو تيكا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : شاهد اجتماع لجنة الطاقة مع زواتي بخصوص انقطاع الكهرباء في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.