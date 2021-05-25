وفدان من فرنسا والإمارات يناقشان قضايا الأمن واللاجئين فى أربيل

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، اليوم الثلاثاء، وفدًا فرنسيًا ضم رئيسة لجنة الدفاع الوطنى والعسكرى فى البرلمان الفرنسى فرانسواز دوما، وعضوى البرلمان فيليب ماير وغوينديل روياللارد فضلًا عن السفير الفرنسى لدى العراق برونو أوبرت والقنصل العام الفرنسى فى أربيل أوليفييه ديكوتينى.





وناقش الاجتماع آخر التطورات والمستجدات فى العراق والمنطقة، بالإضافة إلى بحث مواصلة تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا.

وأكد الوفد أنه لمس إرادة صلبة لدى حكومة إقليم كردستان للإصلاح، مضيفًا: "مستعدون وبكل السبل لدعم ومواصلة التعاون مع حكومة إقليم كردستان".

وشكر رئيس الحكومة، فرنسا حكومة وشعبًا، على الدعم المستمر لشعب كردستان فى مراحل مختلفة وصعبة، ولا سيما مساعدة قوات البيشمركة فى التصدى لإرهابى داعش، كما أعرب عن استعداد إقليم كردستان لتوطيد العلاقات مع فرنسا فى جميع المجالات.

وتناول الاجتماع محاور أخرى، منها العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقى وتنفيذ إتفاق سنجار، وجرى التطرق لوضع اللاجئين والنازحين فى إقليم كردستان وضرورة توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لهم.

كما استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، الأمين العام لهیئة الهلال الأحمر الإماراتى الدكتور محمد الفلاحى والوفد المرافق له.

ونقل الوفد خلال اللقاء، الذى حضره القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة فى أربيل أحمد الظاهرى، تحیات ولى عهد ابوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رئيس الحكومة، كذلك أكد حرصه على تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والإمارات فى جميع المجالات، وأشار إلى أن الإمارات ستواصل مساعدة اللاجئين والنازحين فى إقليم كردستان، ولا سيما فى مسألة توفير لقاحات كورونا للمخيمات.

وأكد رئيس الحكومة تقديره وامتنانه للإمارات على ما تقدمه من مساعدات، وخاصة الهلال الأحمر الإماراتى، وأكد رغبة حكومة إقليم كردستان فى مواصلة تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.