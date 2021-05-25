عاجل| بلينكين يعلن أنه سيطالب الكونجرس بـ75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين أعلن بعد اجتماعه بالرئيس الفلسطينى أنه سيطلب 75 مليون دولار من الكونجرس لمساعدة الفلسطينيين.





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