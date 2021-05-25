حاكم مصرف لبنان: أموال المودعين آمنة

بيروت ـ رويترز: قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) إن أموال المودعين آمنة في البنوك وربما يصبح بمقدورهم قريبا الحصول على بعض دولاراتهم. وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت البنوك اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019. وأبلغ سلامة شبكة تلفزيون العربية الحدث “على الأقل النظام كما نعرفه اليوم.. صحيح أنه غير فعال.. لكنه لم ينهار.”

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