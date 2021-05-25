وزير خارجية أميركا يبدأ جولة بالمنطقة لتثبيت وقف إطلاق النار

25 مايو,2021

القدس المحتلة ـ وكالات: بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة في الشرق الأوسط بزيارة إٍسرائيل، في مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

وبالتزامن مع مهمة بلينكن، قالت إسرائيل إنها ستسمح بدخول شحنات الوقود والأدوية والمواد الغذائية المخصصة للقطاع الخاص في غزة لأول مرة منذ انتهاء العدوان الذي استمر 11 يوما.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن من المقرر أن يزور بلينكن كذلك رام الله والقاهرة وعمّان، فيما يحدو الولايات المتحدة “كل الآمال والتوقعات” في صمود وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول الذي تحدث يوم الاثنين شريطة عدم نشر اسمه “تركيزنا الأساسي ينصب على الحفاظ على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها”. وتوسطت مصر في التوصل إلى التهدئة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

لكن المسؤول قال إن من السابق لأوانه إجراء محادثات سلام أوسع نطاقا بين إسرائيل، التي تواجه أزمة سياسية بعد أربع انتخابات غير حاسمة خلال عامين، وبين الفلسطينيين المنقسمين بسبب الخصومة بين حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب. من جانبها قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وبحثا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمساعدات الإنسانية الملحة للقطاع والجهود الدولية الرامية لإعادة إعماره.

وأضافت أن الرئيسين بحثا “مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة”.

وقال بيان الرئاسة المصرية “أوضح الرئيس بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الإعمار”.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن شكر مصر على “نجاح مساعيها الدبلوماسية والتنسيق مع الولايات المتحدة” لإنهاء الأعمال العدائية. وأضاف البيان أن بايدن والسيسي بحثا الحاجة العاجلة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة ودعم جهود إعادة الإعمار “بشكل يعود بالنفع على الناس هناك وليس على حماس”. كان هذا ثاني اتصال من بايدن بالسيسي خلال بضعة أيام لبحث الصراع. لكن المناقشات اتسعت هذه المرة لتشمل العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية منها ليبيا والعراق. وقالت الرئاسة المصرية إن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتعتبره مصر تهديدا لها. ويشعر السودان بالقلق بشأن سلامة السد وبشأن تنظيم تدفقات المياه عبر سدوده ومحطات المياه لديه.