أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور الجهيم

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الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور الجهيم

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / منصور ناجي الجهيم، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ منصور الجهيمبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / منصور ناجي الجهيم، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ محمد ناجي الجهيم، والشيخ ماجد منصورالجهيم، وإخوانهم ، وكافة أسرة آل الجهيم، بمديرية بعدان محافظة إب، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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