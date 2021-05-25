خارجية الأردن تستدعى سفير إسرائيل احتجاجا على احتجاز مواطنين

جدة - نرمين السيد - استدعت، الثلاثاء، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير الإسرائيلى فى عمان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين فى إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنَين.





وشددت الوزارة، بحسب "العربية"، على ضرورة السماح للسفارة الأردنية فى تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة. وشددت الوزارة، على ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما. وطالبت الوزارة السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين.

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