وزير الخارجية الأردني يصل رام الله ويبدأ اجتماعا مع عباس

دوت الخليج :- بدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر وصوله إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الصفدي وصل رام الله على متن مروحية قادما من العاصمة الأردنية عمان، وبدأ اجتماعا مع الرئيس بمقر الرئاسة الفلسطينية فور وصوله.

وفي وقت سابق اليوم، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، عن مشاورات "فلسطينية أردنية مصرية"، تجري من أجل تنسيق المواقف، ومناقشتها مع البيت الأبيض، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

وقال أبو يوسف، للأناضول، إنه "يجري حراك سياسي فلسطيني أردني مصري، يسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة، وفتح أفق سياسي من شأنه إنهاء الاحتلال".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، صباح الثلاثاء، في مستهل أول زيارة له إلى المنطقة، وتشمل إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن.

والإثنين، التقى عباس وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب لقاء الأخير بنظيره الأردني في عمان.

وكان متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال في بيان، إن بلينكن "سيلتقي في رام الله الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ومسؤولين كبار آخرين من السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "سيتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري".

وتابع المتحدث الأمريكي "يختتم الوزير رحلته بالتوقف في عمّان لإجراء لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي".

وأشار برايس أن "الوزير بلينكن يسافر إلى المنطقة لمناقشة جهود المتابعة الأساسية المناسبة لتعزيز وقف إطلاق النار (في قطاع غزة)، وتقليل مخاطر اندلاع المزيد من الصراع خلال الأشهر المقبلة".

والجمعة الماضي، بدأ وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة مصرية، بعد 11 يوما من الغارات الإسرائيلية على القطاع.