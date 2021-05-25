البيت الأبيض: نتوقع ”محادثات صعبة” بين بايدن وبوتين 

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتوقع "محادثات صعبة" بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة المزمع إقامتها منتصف الشهر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة للصحفيين، إنه لا توجد شروط مسبقة للقاء بين الرئيسين، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي بسبب الاختلافات بين واشنطن وموسكو.

وأردفت: "نتوقع أن يقضوا وقتا لا بأس به في مناقشة تحقيق الاستقرار الاستراتيجي، حيث تسير أجندة الحد من التسلح بعد تمديد نيو ستارت. الرئيس سيثير أيضا قضية أوكرانيا، ودعم أمريكا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

وعلى جانب آخر، أضافت بساكي أن بايدن يعتزم مناقشة قضية الهبوط الاضطراري لطائرة "ريان إير" في بيلاروسيا واحتجاز ناشط معارض، مع نظيره الروسي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أمريكا لا تعتقد أن روسيا لعبت دورا في هذا الحادث.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت خدمة الكرملين الصحفية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جون بايدن يلتقيان في جنيف يوم 16 يونيو.

وقال الكرملين: "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، يعقد رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن في 16 يونيو في جنيف".

وأضاف أن الرئيسين: "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الحيوية، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".