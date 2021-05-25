ستولتنبرج: سيظل الناتو يقظا تجاه التصرفات الروسية 

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن المنظمة الأطلسية ستبقى يقظة وتواصل تعزيز سياسة الردع ودعم الحلفاء في مواجهة التصرفات الروسية المقلقة.

وجاء هذا الموقف في تصريحات لستولتنبرغ بعد لقائه يوم الاثنين برئيسة وزراء أستونيا كايا كالاس.

وتطرق المسؤولان بشكل خاص للموقف الروسي على الحدود مع أوكرانيا، حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "رغم انسحاب بعض القوات، إلا أن موسكو لا تزال تحتفظ بأعداد كبيرة من الرجال والعتاد، كما أنها تستمر في إعاقة حرية الملاحة في البحر الأسود وهذا يثير مخاوف جدية".

وناقش الطرفان كذلك الوضع في بيلاروس وعملية الهبوط الاجباري لطائرة ركاب في مينسك بهدف اعتقال معارضين، حيث وصف ستولتنبرغ هذا التصرف بـ"الخطير وغير المقبول ويوضح كيف تستمر بيلاروسي بقمع حرية التعبير".

ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالإجراءات التي اتخذها الأوروبيون خلال قمتهم الحالية تجاه بيلاروس، مشددا على دعمه للنداءات الأوروبية والدولية لإجراء تحقيق معمق حول ما جرى.

هذا وتناولت محادثات ستولتنبرغ - كالاس، أيضا انسحاب القوات الأطلسية من أفغانستان، والذي أكد الأمين العام لناتو أنه سيكون منظما ومنسقا وأن الحلف سيستمر في دعم أفغانستان وشعبها.

يذكر أن العديد من اللقاءات تتم حاليا بين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وزعماء الدول الأعضاء في الحلف للتحضير للقمة القادمة المقررة في بروكسل الشهر القادم.