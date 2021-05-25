فيديوجراف.. جرائم مروعة جديدة فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى الجرائم التى تم ارتكابها ضد قاطنى إقليم تيجراى بإثيوبيا. وصلت الجرائم التى ارتكبتها القوات الإثيوبية ضد إقليم تيجراى، إلى استخدام الفسفور الأبيض المحظور استخدامه بموجب القانون الدولى.

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