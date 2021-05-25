الصفدي: ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم بالقدس جريمة حرب

دوت الخليج :- قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح بالقدس، يشكّل “جريمة حرب وسيعيد تفجير الأوضاع”.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، في رام الله، عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن بلاده “تبذل جهودا لتثبيت التهدئة وعدم تكرار التصعيد في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، عبر فتح أفق سياسي من شأنه قيام دولة فلسطينية مستقلة”.

وتابع “الجهود مستمرة من أجل تلبية الحقوق المشروعة وقيام دولة فلسطينية”.

وأكمل “إذا أردنا عدم تفجير الأوضاع علينا أن نعالج أساس هذا الصراع”.

وأشار إلى أنه سلم رسالة من العاهل الأردني للرئيس عباس، أكد خلالها على “تنسيق الجهود الفلسطينية الأردنية العربية“.

وقال “لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية ولا سلام شاملا ودائما، دون حل عادل للقضية الفلسطينية”.

ولفت إلى أنه يجري البحث عن “إطار حقيقي للعودة للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق الشرعية الدولية”.

وأشاد الوزير الأردني بموقف الإدارة الأمريكية، تجاه القضية الفلسطينية، وقال إنه “إيجابي”.

وبيّن أن اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني يأتي في إطار تنسيق “فلسطيني أردني مصري، قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي لرام الله، مساء الثلاثاء”.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر وصوله إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ووصل الصفدي رام الله على متن مروحية قادما من العاصمة الأردنية عمان، وبدأ اجتماعا مع الرئيس بمقر الرئاسة الفلسطينية فور وصوله.