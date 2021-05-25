بلينكن: سنعمل على حشد دولى من أجل إعادة إعمار غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكى، بحسب "العربية"، إن الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولى لإعادة إعمار غزة وستقدم المساهمات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أنهم يركزون حاليا على ضمان الحاجيات الملحة وخفض التوترات وذلك ما سيفتح الباب للمفاوضات لاحقا.
ولفت إلى أن الجميع متفقون على ضرورة اتخاذ خطوات للخروج من الوضع الحالى.
فيما أكد الرئيس الفلسطينى على ضرورة التوصل لحلول سلمية للصراع مع إسرائيل مقدما الشكر للإدارة الأميركية على دعمها للفلسطينيين.
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة فى غزة و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وآخرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تمضى قدما فى عملية إعادة فتح القنصلية فى القدس.
وكان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، قد تعهد اليوم الثلاثاء، بأنه سيطلب من الكونجرس دعم قطاع غزة بقيمة 75 مليون دولار.
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