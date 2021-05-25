ماكرون: اعتقال زعماء مالى انقلاب من داخل انقلاب

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، اعتقال واحتجاز قادة فى مالى بـ"انقلاب من داخل انقلاب"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى مستعد لفرض عقوبات على المسؤولين عنه.





وقال ماكرون للصحفيين فى ختام قمة للاتحاد الأوروبى: "نحن مستعدون لاتخاذ عقوبات تستهدف المشاركين العملية خلال الساعات المقبلة". وأفادت وكالة "فرانس برس"، فى وقت سابق، بأن العسكريين فى مالى اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة تم فيها استبدال وزيرى الدفاع والأمن. وقررت السلطات الانتقالية فى مالى استبدال العقيد موديبو كونيه بالجنرال سليمان دوكوريه فى منصب وزير الأمن، والعقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو فى منصب وزير الدفاع. وعلى الرغم من ذلك تغلب العسكريون على تشكيلة الحكومة الجديدة، التى تم تكليف مختار وان بتشكيلها فى الـ14 من مايو الجارى، بعد استقالة الحكومة الانتقالية.

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