حي الشيخ جراح.. محكمة إسرائيلية تأمر بـ"تحديد الموقف"

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، أمرا إلى المستشار القضائي للحكومة بتحديد موقفه، بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح.
وقال مراسلنا إن المحكمة العليا أمرت المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبلت بتحديد موقفه خلال أسبوعين "حتى 8 يونيو" بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح، حيث كان من المفترض أن يتم في 5 مايو وتم تأجيله بناء على طلب المستشار.
وكان حي الشيخ جراح وراء اندلاع اضطرابات كبيرة في القدس، بسبب محاولة مستوطنين متطرفين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، طرد فلسطينيين من منازلهم بالحي.
وأشعلت الاضطرابات في القدس والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
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