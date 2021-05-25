غوتيريش يؤكد على ضرورة الوصول العادل والشامل إلى لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة الوصول العادل والشامل ‏إلى لقاحات كوفيد-19، للقضاء على الجائحة ودعم التعافى الاقتصادى وتحقيق أهداف ‏التنمية المستدامة (‏SDGs‏).





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