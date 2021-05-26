السيسي يأمر بعلاج ومعاش استثنائي لفنان بُترت قدمه

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقي، الذي خضع لعملية جراحية الاثنين الماضي، تم خلالها بتر إحدى قدميه بسبب مرض السكري.
ووجه السيسي بسرعة علاج الفنان المعروف بشخصية "سبعبع" بين المصرين، وتقديم كافة الرعاية له على نفقة الدولة.
كما أمر السيسي بصرف معاش استثنائي للممثل الذي حظي بشهرة واسعة بعد مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" في شهر رمضان قبل الماضي.
وأعلنت ذلك نقابة المهن التمثيلية التي عبرت عن شكرها للسيسي على تلك اللفتة التي وصفتها بأنها تأتي في إطار اهتمام الرئيس بجموع الشعب المصري.
وخضع شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه بإحدى مستشفيات الإسكندرية شمالي القاهرة بعد حدوث "غرغرينة" كادت تهدد حياته بحسب الطبيب المعالج.
ومنذ إعلان خضوعه لهذه الجراحة حظي دسوقي بتعاطف واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات عن مستقبله الفني بعد تلك العملية.
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