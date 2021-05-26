رئيس الاتحاد الإفريقى يطالب بالإفراج عن قادة المرحلة الانتقالية بمالى

وذكرت الرئاسة الكونغولية، فى بيان أنّ الرئيس تشيسكيدى علم باعتقال رئيس المرحلة الانتقالية فى مالى باه نداو ورئيس وزرائه مختار أوان من قبل الجيش وأدان أى عمل يهدف إلى زعزعة استقرار مالى داعيا جميع الجهات الفاعلة فى عملية الانتقال السياسى فى مالى إلى ضبط النفس واحترام الدستور.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه محمد عبر عن قلقه البالغ تجاه تطور الوضع السياسى فى مالى بعد قيام الجيش باعتقال الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ونقلهم إلى قاعدة عسكرية.
يذكر أن اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان جاء بعد مرور عدة ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة عقب مشاورات بين نداو وجماعات المجتمع المدنى.
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