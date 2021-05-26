جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بأن حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، تجاوزت 16 مليون حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 452 ألفًا و31. كورونا فى البرازيل وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس التاجى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يواصل حصاد الأرواح فى البرازيل .. 73.453 إصابة جديدة و2.173 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.