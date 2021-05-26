كورونا فى المكسيك .. 2.483 إصابة جديدة و265 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و399 ألفًا و790 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 221 ألفًا و960.

وترجح الحكومة المكسيكية أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.