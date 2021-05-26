فى الذكرى الأولى لوفاته .. بايدن يوجه رسالة مؤثرة لـ أسرة جورج فلويد

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن، تغريدة، على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد مر عام منذ مقتل جورج فلويد. فى ذلك الوقت، أظهرت عائلة جورج شجاعة غير عادية. وكانت إدانة الشهر الماضى خطوة نحو العدالة لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد".
مقتل جورج فلويد
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد استقبل أمس الثلاثاء، عائلة جورج فلويد، الأمريكى من أصل إفريقى، والذى لقى مصرعه قبل عام على يد ضابط شرطة مينابوليس، فى أول لقاء شخصى لهم مع الرئيس منذ وفاته.
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