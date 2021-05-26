كورونا فى إيطاليا .. ارتفاع جديد فى معدل الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة الإيطالية، ارتفاع حصيلة الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 4.20 مليون حالة، فيما أودى "كوفيد 19" بحياة 125 ألفًا و501 شخص.
وشير آخر حصيلة إلى تسجيل زيادة ملحوظة فى معدلى الإصابات حيث تم تسجيل 2490 حالة فى الحصيلة السابقة، فيما يشهد معدل الوفيات ارتفاعا أيضًا حيث رصدت وزارة الصحة 110 حالا فى الحصيلة ذاتها.
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