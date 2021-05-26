بايدن: العقوبات ضد بيلاروسيا قيد التنفيذ

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال بايدن ذلك لدى مغادرته البيت الأبيض متجهًا إلى مسقط رأسه فى ولاية ديلاوير.

يذكر أن بايدن كان قد أعلن إدانته "بأشد العبارات" حادث إجبار سلطات بيلاروسيا طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط، كما اعتقلت صحفيا معارضا كان على متنها وهو رومان بروتاسيفيتش.