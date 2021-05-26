الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة فى إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - حذرت الأمم المتحدة، فى مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمن الدولى، من تنامى وجود خطر جدّى بحدوث مجاعة فى إقليم تيجراى بـ إثيوبيا إذا لم تتم زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين، داعيا إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.





وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة، كما ذكرت وكالة فرانس برس: "من الواضح أن الأشخاص الذين يعيشون فى تيجراى يواجهون الآن زيادة كبيرة فى انعدام الأمن الغذائى نتيجة الصراع، وأن أطراف النزاع يقيدون الوصول إلى الغذاء". جدير بالذكر، أنه بموجب قرار يعود للعام 2018، يتعين على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يهدد صراع ما بحدوث مجاعة فى أى منطقة أو دولة.

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