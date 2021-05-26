زلزالبقوة 4.2 درجة يضرب شرق تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فجر اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أرزنجان، بشرق البلاد.

وفي بيان لها، ذكرت "آفاد" أن الزلزال وقع في قضاء "أوتلوق بالي" بالولاية المذكورة في تمام الساعة 00:37 بالتوقيت المحلي ( 21.37 بتوقيت غرينيتش، وعلى عمق 7.34 كيلومتر.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أنه لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.