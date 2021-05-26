منظمة الصحة العالمية: رصد السلالة المتحورة الهندية لكورونا في 53 منطقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند رصِدت رسمياً في 53 منطقة.
وتلقت المنظمة معلومات من مصادر غير رسمية تفيد بأن المتحور بي 617.1 رصِد في 7 مناطق أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 60 منطقة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد ”كل متحورات فيروس“ كورونا.
ودعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك بحذر في مواجهة كورونا في وقت تخفف فيه دول عدة إجراءات الحجر التي فرضتها للحد من الجائحة.
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