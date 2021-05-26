عاجل.. فتح صناديق الاقتراع أمام السوريين لـ اختيار الرئيس

جدة - نرمين السيد - أفادت "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، بإعلان اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، فتح صناديق الاقتراع، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية واختيار مرشحهم.





وكان وزير الداخلية السورى اللواء محمد الرحمون، قد صرح خلال مؤتمر صحفى، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من 18 مليون شخص يحق لهم الانتخاب، داخل سوريا وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل جميع المواطنين السوريين، على قاعدة البيانات فى الشؤون المدنية، ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابى.

وأكد الرحمون، أن الوزارة استكملت استكملت جميع التحضيرات والاستعدادات لليوم الانتخابى، والتى تضمنت تجهيز المراكز الانتخابية، وصناديق الاقتراع فى المحافظات كافة، وكذلك تسجيل عدد المواطنين السوريين يحق لهم الانتخاب.