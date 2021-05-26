مالى: الوساطة الإفريقية تؤكد أن قائد الانقلاب يبدى مرونة للخروج من الأزمة

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، سمح قائد الانقلاب فى مالى لوسيط "المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا" جودلاك جوناثان، بأن يلتقى، اليوم الأربعاء، بالرئيس ورئيس الوزارء الانتقاليين اللذين اعتقلهما العسكريون.

وأرسلت مجموعة غرب إفريقيا الرئيس النيجيرى السابق جودلاك جوناثان، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة المالية للقيام بمهمة جديدة للمساعى الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالى وعدد من كبار الشخصيات فى الدولة فى ما يشبه انقلاباً ثانياً خلال تسعة أشهر من الانقلاب الأول.