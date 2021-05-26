النحل يستطيع فعل أشياء لا تصدق، وموهبتهم الجديدة، بعيدة تماما عن صنع العسل، بل ترتبط بمهارة يومية يمتلكها البشر.
في فيديو غريب انتشر على الإنترنت، ظهرت نحلتان وهما تتعاونان على إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.
وظهرت النحلتان وهما يرفعان غطاء مشروب "فانتا" الغازي، بشكل متناغم، حتى أسقطاه أرضا، في فيديو وثقته امرأة في ساو باولو البرازيلية.
وأبدى العديد من المعلقين على الفيديو إعجابهم بذكاء النحل، وفطنتهم، بالرغم من صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها فيديو الذكاء الحاد للنحل، ففي السابق استخدمت جماعات النحل حيلا استراتيجية لمحاربة الدبابير القاتلة.
وفي فيديو سابق، ظهرت جماعات النحل وهي تجمع براز الحيوانات وتضعه خارج الخلية، لدرء هجمات الدبابير القاتلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة مشروبات غازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.