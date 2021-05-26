الأسد: ما تقوله الدول الغربية لا يساوي شيئا

وأدلى الرئيس السوري بصوته في انتخابات الرئاسة في مركز اقتراع في دوما، المعقل السابق للمعارضة المسلحة، وهي جزء من منطقة الغوطة الشرقية التي تقع على مشارف العاصمة دمشق.

وأضاف الأسد "الشعب السوري متحد في مواجهة الإرهاب".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيطرة القوات الحكومية في سوريا، الأربعاء، لانتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر قبل أكثر من عقد من الزمن من شأنها أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة لمدة 7 سنوات إضافية.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 ت غ)، بينما عرض التلفزيون السوري لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد.