انطلاق "حماة النيل".. مناورات ضخمة بين مصر والسودان لـ5 أيام

انطلقت، الأربعاء، المناورات العسكرية "حماة النيل" بين الجيشين السوداني والمصري في مناطق متعدد في السودان، على ما أورد مراسلنا في الخرطوم، والتي تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وقال المراسل إن المناورات تتم في مواقع مثل قاعدة "وادي سيدنا" شمالي منطقة أم درمان في الخرطوم. وتشكل أم درمان إحدى المدن الثلاثة المكونة للعاصمة السودانية الخرطوم. وكان المتحدث العسكري المصري قد أفاد، السبت، بأن عناصر من الجيش المصري وصلوا إلى السودان للمشاركة في مناورات "حماة النيل" وتشارك في هذه المناورات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين. ويهدف التدريب العسكري إلى تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين. ويأتي التدريب استكمالا لسلسلة التدريبات السابقة مثل "نسور النيل1"، و"نسور النيل 2". وبحسب الإعلام العسكري تهدف هذه التدريبات إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

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