الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا الهندية فى 53 منطقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب المنظمة، فأن المتحور "بى 617.1" رصد فى 7 مناطق أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالى إلى 60. وأكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضى، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس كورونا، لكنها دعت فى الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك "بحذر" فى مواجهة كوفيد-19 فى وقت تخفف دول عدة إجراءات الحجر التى فرضتها للحد من الجائحة.

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