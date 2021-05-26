مدير وكالة الطاقة الذرية: برنامج إيران النووى مقلق للغاية

جدة - نرمين السيد - وقال جروسى، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشال تايمز" إن "إيران تخصب اليورانيوم بدرجات نقاء لا يصل إليها سوى الدول التى تصنع قنابل"، وأضاف أن مستوى النقاء "60 % يكاد يكون مستوى إنتاج السلاح، التخصيب التجارى من 2 إلى 3%".

وتابع بأن إيران لها "حق سيادى" فى تطوير برنامجها لكن "هذا مستوى يحتاج لمراقبة يقظة".

وأكد جروسى إن أغلب الإجراءات التى اتخذتها إيران يمكن العدول عنها بسهولة نسبيا، لكنه أضاف أن مستوى البحث والتطوير الذى تم الوصول إليه يُعد مشكلة.

وأضاف "برنامج إيران نما وأصبح أكثر تطورا، لذلك فإن العودة المباشرة لاتفاق عام 2015 لم تعد ممكنة. ما يمكن عمله هو إبقاء أنشطتها دون مستويات 2015".

وتأتى تصريحاته فى وقت تتفاوض فيه إيران مع قوى عالمية فى جنيف لتحديد الخطوات التى يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة للامتثال الكامل للاتفاق النووى الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.