وزير الخارجية الإسرائيلى يدعو بريطانيا لتصنيف حماس منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الإسرائيلى لنظيره البريطانى، "سنعمل بمساعدة دولية على إضعاف حماس"، مؤكدا أن هذا الأمر يدعم استقرار الشرق الأوسط. يشار إلى أن وزير الخارجية البريطانى، كان قد وصل مساء أمس إلى إسرائيل، لمناقشة تثبيت واستمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والذى دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضى.

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