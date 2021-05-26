روحانى: عملية الاقتراع ستصبح جثة هامدة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المرشد على خامنئى، بشأن ترشيحات الانتخابات الرئاسية، داعياً إلى أن تكون هناك منافسة أكبر فى انتخابات يونيو.





وقال روحانى: "جوهر الانتخابات هو المنافسة، إذا حذفتم ذلك تصبح عملية الاقتراع جثة هامدة"، مضيفاً "بعثت برسالة إلى القائد الأعلى أمس، بشأن ما أفكر به، وإذا كان قادراً على المساعدة فى هذا الشأن.

وأضاف "بالطبع، يمكنه أن يتصرف كما يرى مناسباً، لأن الأمر يتعلق بمصالح البلاد، والعمل الذى يقوم به مجلس صيانة الدستور".

ويرجح أن تنحصر الانتخابات الرئاسية الإيرانية بين سبعة مرشحين أعلنت أسماؤهم رسمياً الثلاثاء، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين أبرزهم إبراهيم رئيسى، بعد نيلهم مصادقة مجلس صيانة الدستور الذى يواجه انتقادات لاستبعاده شخصيات بارزة يتقدمها على لاريجانى، فى خطوة يخشى أن تؤدى إلى توسيع الامتناع عن المشاركة.