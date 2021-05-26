وزير الخارجية البريطانى من إسرائيل: ملتزمون بضرورة حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - كما أكد راب على أهمية التوصل إلى اتفاق نووى أقوى مع إيران والالتزام بأمن إسرائيل، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
يشار إلى أن وزير الخارجية البريطانى، كان قد وصل مساء أمس إلى إسرائيل، لمناقشة تثبيت واستمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية والذى دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضى.
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