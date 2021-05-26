انت الان تتابع تفاصيل خبر المحكمة العليا في السعودية تؤيد الإعدام لـ “خاطفة الدمام” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت المحكمة العليا في السعودية قرارا يقضي حكما بالإعدام على المتهمة الرئيسية في قضية “خاطفة الدمام”

وبهذا القرار تكون المحكمة العليا قد أيدت القرار الصادر عن محكمة استئناف المنطقة الشرقية – محكمة جنايات بالدمام .

ويأتي تأكيد هذا الحكم بعد أكثر من عام على ظهور قضية اختطاف الدمام، حيث عاد 3 مختطفين إلى عائلاتهم بعد ثبوت نسبهم لآبائهم الحقيقيين وأمهاتهم الذين فقدوهم بعد اختطافهم من مستشفى الدمام الخاص بالولادة والأطفال (مستشفى القطيف المركزي) في فترة بين عامي 1996 و 1999.

وأشار مصدر مطلع إلى أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر منذ أشهر، بعد أن وجهت لها تهمة الخطف وتحريم التبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية، بالإضافة إلى المتهمين الثلاثة الآخرين المتورطين معها، الذين حُكم عليهم بمجموع 28 عامًا.

كما ذكرت مصادر إعلامية سعودية أن ذلك جاء بعد إدانة المرأة بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.

التهم الموجهة لخاطفة الدمام