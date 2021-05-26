أخبار اليمن : العدلة وهزاع ينقلان تهاني قيادة المؤتمر للمقاومة الفلسطينية بالنصر

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دوت الخليج -

العدلة وهزاع ينقلان تهاني قيادة المؤتمر للمقاومة الفلسطينية بالنصر

قام عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسيه في المؤتمر الشعبي العام عبده مهدي العدله ونائبه يونس هزاع بزيارة مكتب حركة المقاومة الاسلامية حماس في صنعاء صباح اليوم الأربعاء .

ونقل رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام تهاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه وكافة اعضاء اللجنه العامة والامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لحركة حماس وللشعب الفلسطيني بمناسبة النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية وابطال المسجد الاقصى المبارك على العدو الصهيوني وجيشه المحتل في معركة سيف القدس .

واشار العدلة الى ان هذا النصر يعتبر فاتحة خير لتحرير الاقصى بإرادة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي عودنا دائما ان يكون مجاهدا ومقاوما يضحي بالنفس في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصى. العدلة وهزاع ينقلان تهاني قيادة المؤتمر للمقاومة الفلسطينية بالنصرقام عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسيه في المؤتمر الشعبي العام عبده مهدي العدله ونائبه يونس هزاع بزيارة مكتب حركة المقاومة الاسلامية حماس في صنعاء صباح اليوم الأربعاء .ونقل رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام تهاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه وكافة اعضاء اللجنه العامة والامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام لحركة حماس وللشعب الفلسطيني بمناسبة النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية وابطال المسجد الاقصى المبارك على العدو الصهيوني وجيشه المحتل في معركة سيف القدس .واشار العدلة الى ان هذا النصر يعتبر فاتحة خير لتحرير الاقصى بإرادة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي عودنا دائما ان يكون مجاهدا ومقاوما يضحي بالنفس في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصى. بدوره رحب ممثل حركة حماس معاذ ابو شماله بممثلي المؤتمر الشعبي العام معبرا عن شكره لمواقف المؤتمر ومشيدا بالشعب اليمني الذي لايزال يدعم القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية التي حققت النصر العظيم في معركة سيف القدس معتبرا ان هذا النصر هو نصرا للأمة كلها التي ارتفعت معنوياتها بما حققه سلاح المقاومة من تحد وإذلال للعدو الصهيوني ؛ مشيرا إلى أن ما أكد ذلك هو أن العلم الفلسطيني رفرف في اغلب دول في العالم . تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة