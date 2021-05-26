عمان تسجل 866 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 635 حالة تعافٍ، ليبلغ إجمالى المتعافين 196 ألفا و355 حالة بنسبة تصل إلى 92.2%. وأشارت إلى أن إجمالى الإصابات فى السلطنة بلغ 212 ألفا و904 حالات، بينما بلغ إجمالى الوفيات 2.293 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 14 ألفا و256 حالة.

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