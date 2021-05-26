وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق المشتعل والذي بدا أنه في مرفأ بيروت. وفي السياق نفسه، ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مراسلها في المنطقة أن الأخبار المتداولة عن حريق في مرفأ بيروت غير صحيحة والحريق شب في احد البساتين القريبة من منطقة الدورة - الطريق البحرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق كبير في محيط مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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