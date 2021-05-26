البرهان: ملتزمون بالحوار من أجل تحقيق السلام فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقال البرهان، فى كلمة له خلال مفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية شمال، إن "السودان عازم على تحقيق السلام مع كل الأطراف"، مؤكدا الالتزام بالحوار من أجل تحقيق السلام فى السودان.
ودعا البرهان للوحدة بين قوى الثورة من أجل السلام فى السودان والعمل فى الحكومة الانتقالية معا لتحقيق الأفضل للسودان، كما دعا رئيس حركة تحرير السودان فى دارفور للانضمام للسلام، قائلا: "قادرون على حل خلافاتنا الداخلية سويا".
وشدد على ضرورة التعاون لكى نكمل البعض، مؤكدا أن جميع السودانيين متساوون فى الحقوق والواجبات، وأن القانون هو الذى يحكم فى السودان ولا يفرق بين الأفراد والجماعات، وأن باب السلام مفتوح أمام جميع الحركات فى السودان.
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