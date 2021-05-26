إغلاق المدارس والمطاعم.. البحرين تشدد قيود كورونا من جديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، تشديد القيود المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوعين بدءا من غدا الخميس، وذلك بناء على عرض قدمه الفريق الوطنى الطبى للتصدى للفيروس.





وشملت القرارات المتخذة ما يلى: غلق المتاجر والمطاعم وكافة الأنشطة التجارية "غير الأساسية"، فضلا عن غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية. كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، وتكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، فضلا عن تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين. كذلك، تم منع الأنشطة الرياضية، والعمل من المنزل فى القطاع العام بنسبة 70%، ومنع المناسبات الخاصة، مع استمرار العمل فى القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.

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