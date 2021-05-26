انطلاق فعاليات برنامج التجارة البينية الإفريقية

ألقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كلمة فى مستهل الفعاليات أعرب خلالها عن سعادته بإطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج الهام فى وقت تشهد فيه القارة الإفريقية تحديات عديدة فى مجال التجارة البينية، وبالتزامن مع المساعى الحثيثة لدول القارة نحو الارتقاء بمعدلات التجارة البينية بما يدعم جهود التكامل الإقليمى، موضحاً أن هذه الجهود تأتى فى إطار سعى الوكالة المصرية إلى دعم سياسة الدولة فى تعزيز العلاقات مع دول القارة وتعزيز التوجه المصرى نحو إفريقيا.
ويأتى إطلاق البرنامج فى ضوء استراتيجية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية وشركاء التنمية لدفع العلاقات المصرية الإفريقية قدماً على كافة الأصعدة، وخصوصا فى مجال التعليم الذى يحظى بأولوية كبيرة فى خطة عمل الوكالة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج، الذى يعقد افتراضياً لمدة 5 أشهر، يشارك فيه 30 متدرباً من الكوادر الإفريقية العاملة فى مجال التجارة.
وتحرص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تذليل كافة العقبات التى تواجههم بما يحقق لهم أفضل استفادة ممكنة.
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