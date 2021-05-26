سلفا كير: نأمل أن تنضم حركة تحرير السودان بدارفور لمفاوضات السلام

جدة - نرمين السيد - وقال سلفاكير، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية شمال اليوم الأربعاء، "نؤمن بأن السلام سيتحقق فى السودان رغم كل الصعوبات".
كما أعرب عن أمله فى أن تنضم حركة تحرير السودان بدارفور لمفاوضات السلام.
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