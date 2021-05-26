أخبار اليمن : تسجيل 120 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

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تسجيل 120 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. تسجيل 120 خرقا لقوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت120 خرقاً بينها تحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ50 والجبلية والدريهمي والفازة . وشملت الخروقات 14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 151 قذيفة و99 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارتين على مديريتي شدا والظاهر بمحافظة صعدة.



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