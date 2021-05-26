رسائل قادة كردستان فى الذكرى الخامسة والأربعين لثورة كولان

جدة - نرمين السيد - قال الزعيم الكردى مسعود بارزانى، فى رسالة وجهها للكرد والعراقيين بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لثورة كولان، إن الثورة تجربة غنية للصمود وإعادة تنظيم الصفوف والنهوض لشعب كردستان.





وتابع بارزانى فى رسالته ظهر اليوم الأربعاء، "لقد تمت وفق برنامج راسخ وبثقة متينة، وكانت ضد عموم الحاقدين والمؤامرات والتهديدات والأعداء والعقبات المختلفة".

وأردف بارزانى، "نمتلك الإرادة النضالية للتصدى للظلم، وإرادة نقل النضال والكفاح إلى ساحته الحقيقية التى هى أرض كردستان المقدسة. لقد انطلقت شرارتها الأولى مع أول نشاط للبيشمركة فى حاجى عمران، فى 26 مايو 1975، وحملت رسالة وأهداف ثورة سبتمبر العظيمة، كما كانت امتدادا لكل الثورات السابقة".

واختتم بارزانى معربا عن تقديره لجهود المناضلين الذين أصبحوا محل فخر شعبهم بسبب تضحياتهم وأدائهم للأدوار المشرفة فى النضال والعمل السياسى وأثناء اللجوء والغربة.

وقال نيجيرفان بارزانى، رئيس إقليم كردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى، فى بيان بهذه المناسبة، إن "كولان امتداد لثورة سبتمبر العظيمة بقيادة بارزانى الخالد والواقع التاريخى واستجابة لرغبات وآمال شعب كردستان"، واصفا إياها بثورة النهوض والمقاومة والحرية وتعدد الأصوات والأطياف للحركة التحررية لشعب كردستان والتى نتج عنها تشكيل جبهة موحدة لجميع الأطراف الكردستانية وإنجاح انتفاضة 1991.

وتابع بالقول: لتكن هذه المناسبة دافعا مشجعا للتعايش المشترك وقبول الآخر، وانتظر من جميع الكوادر وأعضاء والمؤيدين الأوفياء للحزب الديمقراطى، كما هو الحال دائما أن يكونوا حريصين ومخلصين وفعالين فى هذا الصدد، لحين تحقيق جميع حقوق وتطلعات وأحلام شعب كردستان.

فيما قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، إن ثورة ولان واصلت الكفاح الذى اختاره شعب كردستان من أجل نيل حقوقه المشروعة، مؤكدا على العمل الجاد من أجل التكاتف ووحدة الصف بين مكونات شعب كردستان.