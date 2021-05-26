معهد الممالك.. مركز عالمي للمعرفة والبحوث في العلا

يعد "معهد الممالك" أحد أهم معالم مخطط رحلة عبر الزمن في محافظة العلا السعودية، والذي سيكون مركزا عالميا للمعرفة والبحوث.

وسيضم المعهد أحدث ما توصل إليه العلم في البحوث الأثرية، ودراسات الحضارات التي استوطنت شمال غرب الجزيرة العربية ودورها الإنساني.

وقال عبدالرحمن السحيباني، المدير المكلف بإدارة المتاحف والمعارض في الهيئة الملكية لمحافظة العلا والأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود، إن المعهد "سيكون قبلة لكل الباحثين في المنطقة الخليجية والعربية، نظرا لعدم وجود مراكز بحث متخصصة تحتوي على هذا الكم من المختبرات والمعامل والمراكز البحثية".

من جهتها، ذكرت ريبيكا فوت، مديرة علم الآثار في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن معهد الممالك يهدف إلى تطوير وتدريب جيل جديد من علماء الآثار والباحثين السعوديين.

وتابعت: "سيعمل المعهد كذلك على توجيه الجيل القادم على المستوى الوطني للتدرب على المهارات الأثرية وتعلم سبل الحفاظ على البيئة بشكل نظري وعملي".