حمدوك: ندعو حركة تحرير السودان للانضمام إلى السلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمدوك، خلال مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال، بأن التنوع فى السودان هو أساس الوحدة، مثمنا دور جنوب السودان فى تحقيق السلام.

وتابع: "من واجبنا تذليل الصعوبات والتحديات لتحقيق السلام، فنحن قادرون على حل قضايا السودان وتنفيذ التزاماتنا، كما أننا نريد قطف ثمار التغيير فى البلاد".

ودعا حمدوك عبدالواحد نور، رئيس حركة تحرير السودان للانضمام إلى السلام، وفقا لقناة "العربية" الاخبارية.

