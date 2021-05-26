عاجل.. استقالة رئيس مالى المؤقت ورئيس الوزراء بعد اعتقال الجيش لهما

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس وزراء مالى، قد أعلن فى وقت سابق بأن عسكريين اقتادوه بالقوة إلى مكتب الرئيس، فيما أشارت مصادر إلى أن مكان تواجدهما الحالى هو معسكر كاتى قرب باماكو.

وأوضحت المصادر أن التحرك فى مالى جاء بعد تشكيل حكومة جديدة وعزل وزيرى الدفاع والأمن وهما من قادة الانقلاب السابق.