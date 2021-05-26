رئيس الوزراء السورى: المشاركة بالانتخابات موقف جرئ وصريح

جدة - نرمين السيد - وقال عرنوس، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الشعب السورى يعبر اليوم عن مواقفه الوطنية الثابتة، ويؤكد أن سوريا قرارها حر ومستقل فلا توجد قوة فى الأرض تستطيع أن تغير إرادته ووفاءه لجيشه وبلده".

واضاف أن هذه المشاركة بالانتخابات موقف جرئ وصريح من كل شرائح الشعب، فضلا عن كونه واجبا وحقا، مؤكدا أن الإقبال على مراكز الاقتراع دليل واضح على عزيمة الشعب السورى وإصراره على بناء دولته القوية بملء إرادته وحريته الكاملة.

وكان وزير الداخلية السورى اللواء محمد الرحمون، قد صرح خلال مؤتمر صحفى، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من 18 مليون شخص يحق لهم الانتخاب، داخل سوريا وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل جميع المواطنين السوريين، على قاعدة البيانات فى الشؤون المدنية، ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابى.